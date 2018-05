U8 THES Sport kwallificeert zich voor hoofdtornooi Dender

Tessenderlo - Afgelopen zaterdag namen een selectie U8 spelertjes van THES onder leiding van trainer Gunter deel aan het kwalificatietornooi van Dender om zo een gooi te doen naar het hoofdtornooi op 26 mei.

Thes werd ondergebracht in poule A met als tegenstanders Hamme, Meise en Kerksken. Enkel de eerste van de 16 poules gingen door naar de finale. Onze jongens wonnen hun 3 wedstrijden in hun poule en stonden zo in de finale. De tegenstander in deze finale werd bepaald door loting. In de finale namen ze het op tegen RWDM. Het werd een zeer spannende en felbevochten wedstrijd waar de jongens van trainer Gunter aan het langste eind trokken en de wedstrijd met 5-4 konden winnen en kroonden zo zich als de hoofdwinnaars van het kwalificatie tornooi. Het harde werk van het afgelopen seizoen werd beloond en het is dan ook een zeer verdiende overwinning aldus trainer Gunter, waarna er een klein maar meer dan verdiend feestje losbarstte in Dender met spelers, supporters en de technische staf.