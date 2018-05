Telefoniste die stervende vrouw uitlachte: “Ik stond onder zware druk”

De telefoniste van de noodcentrale die de stervende Française Naomi Musenga weigerde te helpen, heeft voor het eerst gereageerd op de hele heisa. Volgens haar is het niet haar schuld dat de jonge vrouw overleed, maar ligt de verantwoordelijkheid bij de druk die ze voelde omdat de nooddiensten overwerkt waren.

De 22-jarige Naomi Musenga belde op 29 december 2017 met hevige buikpijnen naar het noodnummer Samu in het Oost-Franse Straatsburg. Ze sprak over “overal hevige pijn” en zei dat ze “ging sterven”.

De telefoniste wilde haar echter niet helpen, en zei dat ze maar naar haar dokter moest gaan. “Je zal zeker ooit sterven, net als iedereen”, zei ze onder andere, op de smeekbede van Musenga om hulp omdat ze aan het sterven was.

Uit een opname blijkt dat de zieke vrouw ook uitgelachen werd door de telefoniste en een collega.

Het telefoongesprek tussen Naomi Musenga en de noodcentrale Video: YouTube

Na dat gesprek belde Musenga naar SOS Médecin, een ambulante medische spoeddienst. Die waren wel meteen overtuigd van de ernst van de situatie, en lieten de vrouw meteen overbrengen naar een ziekenhuis. Bij aankomst was ze echter al bewusteloos. De spoedarts liet haar nog onder de scanner leggen, maar alle hulp kwam te laat.

“Ik stond constant onder druk”

De telefoniste (die anoniem wenst te blijven) reageerde zondagavond op de Franse televisie voor het eerst op de heisa: “Mijn reactie was… ongepast. Maar ik stond constant onder druk, de nooddiensten waren steeds overwerkt. Soms hing ik twee of drie uur aan een stuk aan mijn telefoon en had ik geen tijd om even recht te staan, zoveel vraag was er. We leggen de telefoon neer en moeten meteen weer opnemen.” Volgens de vrouw hebben verschillende van haar collega’s doodsbedreigingen ontvangen sinds de heisa losbarstte.

De advocaat van de vrouw claimt dat zijn cliënte dagelijks gemiddeld 2.000 telefoontjes moest verwerken. “Als je dan hoort: ‘Ik heb buikpijn’, dan is de eerste reflex natuurlijk dat je denkt dat er geen absoluut noodgeval is, en dat die persoon maar naar zijn of haar huisdokter moet gaan”, aldus de advocaat.

De vader en moeder van Naomi Musenga eisen duidelijkheid over de omstandigheden waarin hun dochter overleed Foto: AFP

Steun van familie-Musenga

Opvallend: ook de familie van Musenga weigert de telefoniste aan te duiden als de grote schuldige in de dood van Naomi, en erkent de moeilijke omstandigheden waarin de telefoniste moet werken. Volgens het hoofd van de vereniging van Franse noodartsen is het aantal noodoproepen verdrievoudigd sinds 1988.

Het ziekenhuis van Straatsburg meldde ook dat de telefoniste al vier jaar bij hen werkte, op de dag van het overlijden van Musenga net terugkwam van twee weken vakantie, en aan haar werkdag was begonnen om half acht ’s ochtends. Het telefoontje van Musenga werd beantwoord om half twaalf. De telefoniste is voorlopig geschorst, er loopt een onderzoek.