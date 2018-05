Stoffel Vandoorne krijgt tips: "Hij moet iets minder het 'braaf jongetje' zijn"

Volgens voormalig F1-kampioen Damon Hill moet onze landgenoot Stoffel Vandoorne iets meer het 'gemene' kantje in zich naar boven halen om succesvol te zijn in de Formule 1.

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne was zeer succesvol in de opstapklassen richting de Formule 1. Vandoorne domineerde onder andere in de GP2, de racekalsse waarin hij zich in 2015 tot kampioen kroonde. Vervolgens was het wachten tot 2017 alvorens Vandoorne aan zijn eerste volwaardige F1-seizoen mocht beginnen.

Het werd een moeilijk eerste seizoen maar McLaren bevestigde haar vertrouwen in Vandoorne door hem ook dit seizoen een contract te geven. Tijdens zijn tweede seizoen wist Vandoorne een veel betere seizoensstart te maken, al schittert Vandoorne volgens voormalig F1-kampioen Damon Hill nog steeds te weinig.

"Ik ken Stoffel Vandoorne van in zijn beginperiode. Hij reed in dezelfde categorie als mijn zoon en ik heb zijn talent steeds bewonderd," zei Damon Hill tegenover de 'RTBF'.

De wereldkampioen van 1996 blijft geloven in het talent van onze landgenoot maar volgens Damon Hill moet Vandoorne een agressievere rijstijl hanteren om in de Formule 1 een echte ster te worden.

"Hij heeft enorm veel potentieel. Om in de Formule 1 echter succesvol te zijn moet je echter echt ongelooflijk zijn en dat heb ik bij hem nog niet gezien."

"Hij is er nog niet in geslaagd om de mensen 'Wow' te laten zeggen. Ik denk dat hij zijn reputatie van 'braaf jongetje' wat opzij moet schuiven en wat gemener voor de dag moet komen," zei Damon Hill met een lach.

