McLaren F1-bolide Ayrton Senna verkocht voor 4,2 miljoen euro

Bernie Ecclestone heeft op een veiling van het befaamde veilinghuis Bonhams in Monaco de McLaren MP4/8-6 gekocht waarmee Ayrton Senna in 1993 de GP van Monaco mee op zijn naam schreef.

De voormalige F1-paus had vrijdag, aan de vooravond van de Monaco Historic Grand Prix, zo’n 4,2 miljoen euro veil voor de McLaren Ford waarmee Ayrton Senna zich van zijn vijfde en laatste overwinning in het Prinsdom voorzag. De Braziliaan moest in 1993 opboksen tegen Alain Prost in een superieure Williams Renault met een klantenmotor van Ford maar wist dat seizoen nog vijf races op zijn naam te schrijven, waaronder ook de legendarische regenrace in Donington Park.

Met de verkoop aan Ecclestone blijft deze bijzondere bolide in de handen van een F1-liefhebber. Ecclestone heeft ook een heel uitgebreide collectie oldtimers en racewagens. Tijdens zijn periode als teambaas van Brabham heeft de flamboyante Brit de meeste van de racewagens onder zijn bewind bijgehouden maar daarnaast heeft hij nog veel andere auto's gekocht die gestald staan in Biggin Hill. Spijtig genoeg is de verzameling niet toegankelijk voor het publiek.

Naast de McLaren ging ook nog een andere bijzondere bolide van Senna onder de hamer in Monaco, de Toleman Hart TG184 waarmee de Braziliaan zijn racedebuut mee maakte werd geveild voor 1,6 miljoen euro. Ook geen slecht resultaat als u het ons vraagt.

