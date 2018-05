Windsor maakt zich op voor huwelijk van Harry en Meghan: zo ziet hun grote dag eruit en dit zijn de gasten

In het Britse stadje Windsor, ten westen van Londen, wordt alles in gereedheid gebracht voor het koninklijke huwelijk van prins Harry (33) en de Amerikaanse actrice Meghan Markle (36) op zaterdag. De politie verwacht dan meer dan honderdduizend bezoekers, die allemaal een glimp willen opvangen van het pasgetrouwde paar.

De Thames Valley Police is al maanden in de weer om ervoor te zorgen dat zaterdag alles veilig kan verlopen. Een aantal zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen, zoals een uitgebreid netwerk van automatische kentekenplaatherkenning, zijn nu al van kracht.

De dag zelf zullen gewapende en ongewapende politieagenten te zien zijn in de stad, en zullen automobilisten tegengehouden worden. De Britse spoorwegpolitie zal patrouilleren in de stations en in Windsor zelf zullen screeningposten opgetrokken worden en rugzakken doorzocht worden.

Het kasteel van Windsor Foto: AP

St. George’s Chapel

Het huwelijk vindt plaats in de St. George’s Chapel in Windsor Castle, het 948 jaar oude kasteel waar de Britse koninklijke familie regelmatig verblijft. De plechtigheid zal te volgen zijn op televisie, en op de middag plaatsvinden. De aartsbisshop van Canterbury, het religieuze hoofd van de anglicaanse Kerk, leidt de huwelijksmis. Ook de Amerikaanse bisschop Michael Bruce Curry speelt een rol in de plechtigheid.

Prins William is Harry’s getuige, zijn verloofde Meghan doet het zonder. Hoewel Meghan niet altijd een makkelijke relatie had met haar vader, Thomas Markle, is hij het die haar naar het altaar zal begeleiden. Hij scheidde van zijn vrouw Doria Ragland toen Meghan zes was. Hij hield contact met zijn dochter, maar zijn ex-vrouw voedde hun dochter alleen op.

Paardenkoets

Na de viering zal het pasgetrouwde koppel het paleis uitgereden worden in een paardenkoets, om 20 minuten lang de menigte te groeten. Ze keren daarna terug naar het kasteel voor hun “wedding breakfast”, dat georganiseerd wordt door de Queen.

Foto: AP

Daarna volgt de avondreceptie, aangeboden door prins Charles, de vader van Harry, in Frogmore House. Op de huwelijksplechtigheid en namiddagdiner zijn 600 gasten uitgenodigd, op de avondreceptie 200. Het geheel zal minder formeel zijn dan de trouw van prins William en prinses Kate in 2011.

Spice Girls, Elton John, Ed Sheeran

Wie de gasten zijn is niet geweten, zeker is wel dat er geen politici of wereldleiders bijzijn. Beroemdheden als Elton John, Ed Sheeran, David en Victoria Beckham zouden een uitnodiging gekregen hebben, al werd dat niet officieel bevestigd. Ook de andere voormalige Spice Girls zouden mogen komen.

Harry en Meghan hebben ook 2.640 mensen uitgenodigd om het huwelijk vanop het kasteelterrein bij te wonen, onder hen 1.200 gewone burgers. Zij zullen de aankomst van de bruid en bruidegom en hun gasten kunnen bijwonen, en het konvooi van koetsen kunnen zien wanneer dat het kasteel verlaat.

Het koppel ontmoette elkaar voor het eerst in juli 2016, in november dat jaar bevestigde het Britse koningshuis hun relatie. Ze werden door een gemeenschappelijke vriend aan elkaar voorgesteld, vertelden ze aan BBC. Harry had nog nooit van haar gehoord, maar was “aangenaam verrast als ze de kamer inliep”.

Voor Meghan is het niet haar eerste huwelijk. Ze was eerder al getrouwd met de Amerikaanse filmproducent Trevor Engelson. Zelf speelde ze sinds 2011 mee in de advocatenserie Suits. In haar eerste gezamenlijke interview met prins Harry in november vorig jaar kondigde ze aan dat ze haar acteercarrière zou stopzetten. Ze zei niet het gevoel te hebben iets te moeten opgeven, en sprak van “een nieuw hoofdstuk”.