Alleen maar glunderende gezichten bij de familie Ulenaers na de clubkampioenschappen op Royal Limburg. Onder het goedkeurend oog van vader Jaak won het gezin op Houthalen alles wat er te winnen was. Limburgs nummer één Kristof en zus Nathalie kroonden zich tot clubkampioen en broer Cédric was de beste in in het nettoklassement. Een opmerkelijke hattrick dus…