“Stoom me klaar op enduromotor”

Simon Morssinkhof heeft zich in Lier tot Belgisch springkampioen bij de juniors gekroond. De 18-jarige Lommelaar stelde zijn eerste nationale titel veilig in de allerlaatste rit van de finaleproef op het Jeugdfestival in Lier. “Ik kon me één fout permitteren, maar toen ik die al op hindernis één maakte, voelde ik mijn hart in mijn keel kloppen. Gelukkig verliep de rest van de proef feilloos”, reageert de student Mechanica aan Provil Lommel.