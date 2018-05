“Onrust is nooit verdwenen”

Voor het eerst in vijf jaar zal de Eredivisie volgend seizoen zonder Roda JC aftrappen. De Nederlands-Limburgse club ging er in de eindronde over twee duels uit tegen Almere City, het nummer negen van de eerste divisie. Een dag na het keiharde verdict is de kater immens in Kerkrade. Ook bij Harm Van Veldhoven, die vorige zomer de rol van technisch directeur op zich nam in het Parkstad Limburg stadion nadat hij er tussen 2009 en 2012 ook al trainer was en de bekerfinale speelde.