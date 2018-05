Hasseltse RCA Group laat al haar werknemers screenen op huidkanker

HasseltAlle werknemers van het Hasseltse communicatiebureau RCA Group krijgen vandaag een gratis huidonderzoek op kantoor aangeboden door hun werkgever. De screening kadert in de Europese preventieweek voor huidkanker. Elk jaar komen er in België liefst 37.000 huidkankerpatiënten bij. “Het is de snelst groeiende en meest voorkomende kanker in ons land”, zegt dermatoloog Thomas Maselis.