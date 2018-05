Werkgroep moet Bengaals vuur uit voetbalstadions bannen

HasseltDe Pro League, de federale politie en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) beraden zich in een werkgroep over een plan om Bengaals vuur en bommetjes in voetbalstadions te bannen. Nu al zijn dergelijke pyrotechnische middelen verboden, maar de praktijk bewijst dat er meer nodig is. In bijna de helft van de wedstrijden op het hoogste niveau waren dit seizoen immers incidenten op dat vlak. En dat inspireert supporters van kleinere clubs, tot zelfs vierde provinciale, om hun lokale helden op gelijkaardige manier aan te moedigen.