N-VA bereidt bocht voor naar statiegeld

BRussel“Wij zijn ervan overtuigd dat het statiegeldsysteem voor blikjes en plastic flesjes een mogelijke oplossing is om zwerfafval te verminderen, maar vinden dat dit best in Vlaamse regelgeving wordt gegoten.” Die verrassende boodschap stuurde het Antwerpse stadsbestuur van N-VA-voorzitter Bart De Wever zopas naar Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V). N-VA zal vrijdag dus een akkoord binnen de regering over de invoering van statiegeld op blikjes en petflessen niet langer in de weg staan, mits er allesomvattende maatregelen komen om zwerfvuil aan te pakken.