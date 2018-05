Test waarschuwt ouders voor erfelijke ziektes

hasseltDe kans op meer dan honderd erfelijke aandoeningen opsporen nog voor een koppel aan kinderen begint. Dat is het doel van een test die momenteel ontwikkeld wordt en mogelijk eind dit jaar al op de markt zal zijn. “Tot nu testen we pas na de geboorte of erfelijke ziektes aanwezig zijn bij een kind, in de toekomst willen we proactief te werk gaan”, zegt professor Eric Legius, hoofd van het Centrum Menselijke Erfelijkheid van de KU Leuven.