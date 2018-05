bredene Als een dolgedraaide clown liep Kevin L. (31) gistermiddag urenlang rond op het dak van een flatgebouw in Bredene. Hij schoot in de lucht, gooide met gasflessen, en bedreigde iedereen die dichterbij kwam. De avond voordien had hij zijn ex-vriendin Caroline Dombrecht (46) met een mes om het leven gebracht, en haar kinderen gekneveld op de zolder achtergelaten. “Nu ben ik écht een Crimiclown. Nu ga ik beroemd worden”, beet hij de kinderen toe.