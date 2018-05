“Over het pensioen met punten worden veel leugens verkocht”

BrusselHet pensioen met punten is een van de belangrijkste redenen waarom de vakbonden iedereen oproepen om morgen te staken en/of te gaan betogen in Brussel. Maar over dat pensioen met punten worden volgens professoren Bea Cantillon (Sociaal Beleid, Universiteit Antwerpen) en Erik Schokkaert (Gezondheidseconomie, KU Leuven) “veel hele fouten en halve leugens verkocht” die verbeterd moeten worden. “Het systeem is niet ingewikkeld en het zal de pensioenen niet verlagen”, schrijven ze in een pas gepubliceerd rapport.