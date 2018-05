Dodelijkste dag sinds de oorlog

Gaza/jeruzalem55 doden en 2.700 gewonden. Dat was gisteren de droevige en nog voorlopige balans van de 70ste verjaardag van de stichting van de staat Israël aan de met prikkeldraad afgeschermde grens tussen Israël en Gaza. Voor vandaag worden nog grotere problemen verwacht, want vandaag herdenken de Palestijnen Nakba, of de ‘catastrofe’, toen ze in 1949 verdreven werden uit hun land.