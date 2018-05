Wie soldaat wil worden moet niet meer per se naar Leopoldsburg

LEOPOLDSBURG“De basisvorming voor soldaten gaan we aanbieden in de vier windstreken van het land. We willen jongeren zo aanmoedigen zich dichtbij hun woonplaats te engageren.” Dat zegt Chef Defensie Marc Compernol in het blad van vakbond ACMP. In 2002 werd de basisopleiding voor soldaten gecentraliseerd in een school in Leopoldsburg voor Nederlandstaligen (CBOS Noord) en in Stockem bij Aarlen voor Franstaligen. Dit jaar verandert dit. Defensie hoopt zo meer rekruten aan te moedigen.