Dertien maanden cel voor brandstichting in woning van psychiatrische instelling in Diest

Leuven / Diest - De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man veroordeeld tot dertien maanden cel voor brandstichting bij nacht in een doorgangswoning van de psychiatrische instelling Sint-Annendael in Diest. Onder invloed van speed demonteerde de beklaagde detectoren om het brandalarm te stoppen.

De 38-jarige Steve V.A. stak in de nacht van 19 februari 2017 op de gang van een woning van de psychiatrische instelling een plastic bak met kledij en een koffiezet in brand. Die bak was aan de voordeur van een appartement in de gemeenschappelijke gang geplaatst door een bewoonster. De beklaagde, die zelf een studio in het pand betrok, had op de tweede en vierde verdieping van het gebouw de branddetectoren gedemonteerd terwijl de bewoners sliepen. Op de vierde verdieping probeerde hij ook de kap van de noodverlichting in brand te steken.

De brand sloeg niet over naar de rest van het gebouw, waardoor de schade beperkt bleef. Steve V.A. was de nacht voordien speed gaan kopen. Hij stelde dat hij onder invloed van drugs en alcohol was en zich niets van de feiten kon herinneren. Tijdens een polygraaftest vertoonde hij leugenachtige reacties op de vraag of hij de brand had veroorzaakt.

De rechtbank achtte opzettelijke brandstichting bewezen en veroordeelde V.A. daarvoor tot tien maanden cel. De straf is met uitstel onder negen voorwaarden. Voor het bezit van speed kreeg de man drie maanden cel, eveneens met uitstel.