Models Inc International reikt diploma’s uit

Hoeselt - Vrijdagavond vond in de feestzaal Ter Waert in Hoeselt de diploma-uitreiking plaats van de laureaten 2017-2018 van het modellenbureau Models Inc International.

De opleidingen voor model bij het bureau Models Inc International, geleid door de Bilzerse Joseline Panis, gaan elk jaar van start in september. De cursussen volgen de duur van een academiejaar. De examens en de uitreiking van de diploma’s vinden echter niet plaats eind juni, zoals in een gewone school. De kandidaten worden het hele jaar door opgevolgd en er zijn verschillende evaluatiemomenten. Afgelopen maand liepen de laureaten als apotheose nog een examenshow voor een publiek en jury. In mei volgt dan telkens de proclamatie van de geslaagden die dit jaar plaatsvond in de feestzaal van Ter Waert te Hoeselt. Er waren 38 laureaten, waaronder 6 heren, 12 jongedames, 13 lady’s en 7 kids/teens. Vanaf nu zijn zij klaar om zonder schroom modedefilés te lopen, op de catwalk te paraderen of te schitteren voor de lens bij professionele fotoshoots. De avond werd op spectaculaire wijze afgesloten met een modellenparty.