“Dip de rijst niet in de sojasaus” en andere tips van een topchef om sushi te eten

De Japanse chef-kok Nobuyuki Matsuhisa (69), bekend van de Nobu-restaurants die hij uitbaat met acteur Robert De Niro, heeft in een interview met The Daily Mail uitgelegd hoe je sushi moet eten volgens de regels van de kunst. Een gouden tip van de man die tegenwoordig in Los Angeles woont: dip je rijst niet in de sojasaus. Deed jij het altijd al verkeerd?

Je hoeft heus niet te tonen dat je met stokjes kunt eten, want volgens de chef eet je sushi het best met… je handen. “Als je geen fan bent van de geur van vis, kun je stokjes gebruiken. Maar ik hou ervan als mensen de sushi met hun vingers oppakken. Chefs maken sushi met hun handen, en met hun hele hart. Gebruik daarom je vingers, het is de beste manier”, zegt hij tijdens het Bon Appetit-festival in Las Vegas.

Absorberende rijst

Verder heb je maar heel weinig sojasaus nodig om het eten van sushi optimaal te ervaren. “Je hebt maar een klein beetje saus nodig voor een hele maaltijd. Dip de kant met de vis erin, maar nooit die met de rijst. De rijstkorrels absorberen de saus immers enorm. En aangezien sojasaus veel natrium bevat, is die niet zo goed voor je. Wat de wasabi betreft: meng het groene papje niet met de saus. “Dat is gewoon niet juist”, klinkt het.

Robert De Niro en Nobuyuki Matsuhisa

Eén hap

Als je jezelf aan de sushi-etiquette wenst te houden, snijd je de blokjes best niet in twee met je mes of stokjes. “De chefs maken speciaal kleine blokjes zodat je ze in één keer kunt opeten. Anders maak je er misschien een boeltje van.”