Koning Filip en koningin Mathilde fietsen van Beringen naar Heusden-Zolder

Beringen / Heusden-Zolder - Op 24 mei zullen koning Filip en koningin Mathilde een bezoekje brengen aan onze provincie. Het koningspaar zal een stop maken in zowel Beringen als Heusden-Zolder en zich verplaatsen met de fiets.

Filip en Mathilde zullen hun bezoek starten in Flander’s Bike Valley in Beringen, een open innovatiecentrum voor de wielerindustrie opgericht door 4 lokale KMO’s en Flanders’ Make. Na een bezoek aan de incubator en de windtunnel volgt een rondleiding in het bedrijf Ridley.

Vervolgens zullen de vorsten met de fiets naar Heusden-Zolder trekken. Hier zullen ze aankomen op de oude mijnsite. Ze bezoeken er eerst de Luchtfabriek, waar de voormalige machinezalen omgetoverd werden tot een ontdekkings- en getuigenisruimte om het mijnverleden te herbeleven. Aansluitend gaan Filip en Mathilde naar het Centrum voor Volwassen Onderwijs CVO De Verdieping. Daar zullen ze in gesprek gaan met leerkrachten en cursisten en de kook- en elektriciteitsateliers bijwonen.

Het bezoek aan onze provincie eindigt met een bezoek aan het stadhuis van Heusden-Zolder.