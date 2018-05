Opvangstress tijdens de zomer? Belgische app lanceert de 'vakantie-oppas'

Wie kinderen heeft, is wellicht al aan het plannen om binnenkort twee maanden zomer te overbruggen: zelf vakantie nemen, kampje of twee, even bij de grootouders of een babysit? Vooral naar dat laatste is veel vraag, merkten de mensen achter de Belgische babysitapp Bsit. Daarom lanceren ze een nieuwe service: de vakantie-oppas.

“Oprichtsters Géraldine Biebuyck en Donatienne van Houtryve vonden het zelf moeilijk om naschoolse opvang of vakantieopvang te vinden voor hun kinderen en uit een rodnvraag bleek dat onze leden hetzelfde probleem hadden. Daarom kwamen we op het idee om onze service uit te breiden met babysitters die overdag tijdens de vakantie kunnen oppassen”, zegt mede-zaakvoerder James Cogels.

Géraldine Biebuyck (links) en Donatienne van Houtryve (rechts)

Hoe het werkt

De ouders zoeken via de app een babysit bij hen in de buurt. Elke geregistreerde babysitter van minimum 16 jaar kan aangeven voor welke taken hij of zij beschikbaar is, waaronder vakantieopppas. In een tweede fase kunnen ouders en babysit elkaar beter leren kennen. Is er een klik? Dan wordt een prijs (voor een dag, week of langer) afgesproken en is de reservatie een feit. Cogels voegt eraan toe dat het ook mogelijk is om de babysitter mee te nemen op vakantie of om in te vallen als de ouders even tijd voor elkaar willen. In totaal zijn er momenteel zo’n honderdduizend oppassers geregistreerd die je misschien uit de nood kunnen helpen. “We merken dat vooral studerende meisjes (zo’n 80 procent) zich opgeven als babysitter. Maar ook gepensioneerden geven zich steeds meer op.”

Minder vakantiestress

Mama van twee Ingrid Renders, gezicht van het online gezinsplatform Maison Slash, is fan van het initiatief. “Je hebt in de zomer negen weken om te overbruggen. Dat is een enorm lange periode en al dat plannen kan veel stress veroorzaken. Zomerkampen zijn trouwens niet altijd goedkoop en eindigen vaak al om 16 uur - wie pikt er de kinderen op als je langer moet werken? Het vergt heel wat regeling, en dat terwijl je kind misschien eens gewoon thuis wil zijn om uit te blazen”, klinkt het. De vakantieoppas is volgens haar een financieel aantrekkelijk alternatief. “Als je drie kinderen hebt, bijvoorbeeld, betaal je de prijs van één babysit.”

Kijk naar je kind

De Gentse Pedagoog Pedro De Bruyckere snap de noodzaak van de vakantieoppas. “Voor ouders is het vaak veel gepuzzel en kinderen willen af en toe thuis zijn, in hun vertrouwde omgeving. Of bij hun grootouders - als die beschikbaar zijn. Het is vooral belangrijk om goed te kijken en te luisteren naar je kinderen. Welke behoeften hebben ze? Want hoe ze hun vakantie willen beleven, is sterk afhankelijk van kind tot kind. Het is aangewezen om een goede balans te creëren, een mix tussen gestructureerde en vrije momenten. Daarnaast is het ook belangrijk om als ouder - in de mate van het mogelijke - dingen te doen met je kinderen. Kijk wat kan voor jullie en probeer te voorkomen dat de vakantie een dwangmatig karakter krijgt.”

Meer informatie: bsit.com