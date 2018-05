Gezinsdrama in West-Vlaanderen: vermoedelijke dader opgepakt

De politie heeft maandagmiddag het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen in een woning in Ettelgem (Oudenburg), zo bevestigt het West-Vlaamse parket. Vermoedelijk gaat het om een gezinsdrama. De drie kinderen van de vrouw waren vastgebonden op de bovenverdieping van de woning. De vermoedelijke dader stond een tijdlang op een appartementsgebouw in Bredene en is intussen opgepakt door de politie.

Het levenloze lichaam van de vrouw werd aangetroffen in de garage van de woning in de Vijfwegstraat. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven werd gebracht. De kinderen van de vrouw (12, 13 en 16 jaar) waren vastgebonden, maar bleven ongedeerd. Ze worden momenteel opgevangen door de dienst Slachtofferhulp van de politie.

De vermoedelijke dader, het zou gaan om de nieuwe partner van de vrouw, werd opgespoord door de politie.

Rond de middag is hij dan opgemerkt op het dak van een flatgebouw in Bredene, vlakbij zijn vroegere ouderlijke woonst. Hij stond er uren op het dak van het veertien verdiepingen tellend appartementsgebouw en dreigde ermee te springen. De man had ook een wapen bij en loste al meerdere schoten. Hij gooide ook al enkele voorwerpen, zoals gasfles, naar beneden. Die is gelukkig niet ontploft.

De politie kwam massaal ter plaatse. Een bemiddelaar van de federale politie kwam ter plaatse om met de man te onderhanden. Rond 17.15 uur kon de politie de man uiteindelijk arresteren. Of hij zichzelf heeft overgegeven of overmeesterd is door de politie, is niet duidelijk.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge heeft een onderzoeksrechter gevorderd om het verdacht overlijden van de vrouw te onderzoeken. In het belang van het onderzoek kan het parket voorlopig geen verdere details kwijt over de feiten.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.