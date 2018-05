De vijf meest gemaakte fouten bij het wassen van sportkleding (en zo kun je ze vermijden!)

Sportsessie op de planning? Een volle wasmachine is onvermijdelijk. Van te veel wasmiddel tot te warm water: dit zijn de vijf meest gemaakte fouten bij het wassen van sportkleding.

Je laat je vuile sportkledij te lang liggen

Verzamel jij eerst een volle wasmand vooraleer je de wasmachine inschakelt? Niet ideaal voor sportkleding! Bacteriën (die zorgen voor vieze geurtjes) nestelen zich razendsnel in de textiel van je sportkleding waardoor het moeilijker wordt om je sportkleding terug fris te krijgen.

Je gebruikt te veel wasmiddel

Hoe meer wasmiddel je gebruikt, hoe frisser je sportkleding? Think again! Wasmachines kunnen maar een bepaalde hoeveelheid wasmiddel aan, de rest is overbodig en wordt onvoldoende uitgespoeld. Het resultaat? Alle dode huidcellen (die loskomen tijdens je sportsessie) worden vastgehouden in het materiaal van je work-out gear en verhogen de kans op onfrisse schimmels. Hoe minder wasmiddel, hoe beter dus!

Je gebruikt wasverzachter

Wist je dat wasverzachter helemaal geen goede combinatie is met sportkleding? Wasverzachter tast de elasticiteit en kwaliteit van je kleding aan waardoor een slechte pasvorm onvermijdelijk is. Was dus gerust een keertje zonder wasverzachter!

Je wast je sportkleding in te warm water

Hoe kouder het water, hoe beter je sportkleding gereinigd wordt. Te warm water tast het materiaal van je kleding aan en verhoogt de kans op krimpen. Hetzelfde geldt trouwens voor de droogkast: laat je sportkleding aan de lucht drogen!

Blijft je sportkleding onfris?

Blijven vieze geurtjes hangen in je sportkleding? Geef je kleding een azijnbad! Leg je stinkende kleding in een emmer koud water met enkele druppels azijn. Spoel alles goed uit en stop je sportkleding in de wasmachine. Wedden dat de vieze geurtjes verdwenen zijn?