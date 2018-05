Wat doe je met een minderjarige die aankondigt dat hij zijn jeugdrechter wil omverrijden met een auto? Zulke problemen hebben forensisch kinderpsychiater Bie Tremmery tien jaar lang beziggehouden.

Psychiater Bie Tremmery kijkt uit over haar grote tuin aan de rand van Gent. De geur van gemaaid gras stijgt op in de warmte van een vroege zomerdag in mei. Ze zegt: “Dit is ook een reden waarom ...