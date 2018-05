Zo zorgde de piloot van verdwenen vlucht MH370 ervoor dat hij niet onderschept werd door het leger

De mysterieuze route die de gedoemde vlucht MH370 nam voor het vliegtuig verdween met 239 mensen aan boord, is opnieuw onderzocht door luchtvaartexperts die zeggen een huiveringwekkende ontdekking gedaan te hebben. De piloot van het vliegtuig zou heel doelbewust de militaire radars ontweken hebben vooraleer hij het vliegtuig in zee deed storten.

Het is al meer dan vier jaar geleden dat vlucht MH370 van de radar verdween. Tot op heden is de locatie van de Boeing 777, of wat ervan overblijft, nog niet gevonden. Volgens Simon Hardy, een voormalig Boeing 777-piloot en instructeur, werd vlucht MH370 gebruikt op een zelfmoordmissie van de piloot, die doelbewust nog een laatste keer over zijn thuisstad Penang vloog om afscheid te nemen.

Hardy reconstrueerde het vluchtplan van het verdwenen vliegtuig aan de hand van de militaire radar. Volgens hem ontweek piloot Zaharie Amad Shah heel slim de luchtverkeersleiding en radars van het leger. “Terwijl het toestel over Thailand en Maleisië vloog, vloog het recht over de grens die eronder kronkelde. Dat betekent dat hij voortdurend in en uit die twee landen vloog, en zo hun jurisdictie kon ontwijken.”

“Luchtverkeersleiders uit beide landen waren niet met het vliegtuig bezig omdat het meteen toch weer uit hun luchtruim verdween. Als je mij zou vragen om een gelijkaardige operatie uit te voeren en een Boeing 777 te doen verdwijnen, zou ik exact hetzelfde gedaan hebben. Wat mij betreft is het heel nauwkeurig vliegwerk, en doeltreffend, want we weten dat het leger het vliegtuig niet onderschept heeft.”