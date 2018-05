Pilotenstaking Brussels Airlines van start: incheckbalies leeg

De piloten van Brussels Airlines leggen vandaag en woensdag het werk neer. Het is de tweede keer in de geschiedenis van de maatschappij dat er gestaakt wordt. De piloten staken uit onvrede over hun loon, pensioen en werkdruk. “De citroen is genoeg uitgeperst”, klonk het eerder nog in een open brief. Vandaag staat een verzoeningsvergadering tussen directie en bonden gepland.

De piloten staken uit onvrede met hun verloning, ook eisen ze duidelijkheid over hun pensioen en een betere werkrooster om de combinatie werk-privé beter haalbaar te maken. Door de staking worden meer dan 400 vluchten geschrapt, en dus moest de vliegtuigmaatschappij op zoek naar een oplossing voor de 63.000 getroffen reizigers.

Reizigers kregen al de raad om vandaag niet naar de luchthaven te komen en voorlopig is het rustig op Brussels Airport. Een groot deel van de getroffen vluchten werd al omgeboekt.

Ondanks de staking blijven niet alle vluchten aan de grond. “Ongeveer een kwart van onze vluchten zal vandaag toch vertrekken”, aldus de woordvoerder van Brussels Airlines, Kim Daenen in De Ochtend op Radio 1. “Voor de rest blijft alles aan de grond. Daarover hebben we onze passagiers zélf gecontacteerd, sinds er woensdagavond bekend werd dat er gestaakt zou worden. Het was alle hens aan dek, en zo hebben we 55.000 passagiers kunnen omboeken.”

Morgen zou het vliegverkeer in theorie terug normaal verkopen, maar mogelijk ontstaan toch enige problemen omdat “bepaalde toestellen niet op hun plaats staan”, aldus nog de woordvoerder. “We hopen vooral om vandaag uit het sociaal conflict te geraken, en goed nieuws te kunnen aankondigen na het geplande overleg. We begrijpen dat een betere work-lifebalance de grootste verzuchting is van de piloten, en daar gaan we echt iets aan doen.”