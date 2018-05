Al-Qaida-leider roept op tot jihad tegen verhuis van VS-ambassade naar Jeruzalem

Al-Qaida-leider Ayman al-Zawahiri heeft zondag opgeroepen tot een jihad tegen de Verenigde Staten. Hij zei dat de beslissing van Washington om zijn ambassade naar Jeruzalem te verhuizen het bewijs is dat de onderhandelingen en de “afkoeling” de Palestijnen niet ten goede zijn gekomen.

In een vijf minuten durende video, genaamd ‘Tel Aviv is ook land van moslims’, noemde hij de Palestijnse autoriteit “de verkopers van Palestina” en riep hij zijn aanhangers op om de wapens op te nemen. De Amerikaanse president Donald Trump “is duidelijk geweest en heeft het ware gelaat van de morderne kruistochten getoond (...). De afkoeling werkt niet met hem, enkel het verzet (...) via de jihad”.

Het is SITE Intelligence Group, een agentschap dat islamistische websites screent, dat de videoboodschap uitschreef van Zawahiri, de Egyptische dokter die aan het hoofd kwam van Al-Qaida na de dood van Ossama bin Laden in mei 2011. Volgens hem zijn de moslimlanden er niet in geslaagd in het belang van moslims te handelen binnen de Verenigde Naties, een instelling die Israël erkent. In plaats van zich neer te leggen bij de resoluties van de V-Raad zouden ze zich beter onderwerpen aan de sharia, vindt hij.