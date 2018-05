Twee weken geleden was het nog een kampioenenfeest zonder veel glans geweest voor Jelle Vossen maar met een doelpunt en een assist op Charleroi én vooral de levensbelangrijke gelijkmaker op Standard eiste Vossen alsnog een heldenrol op in de Brugse titel. “Bij KRC Genk was er in 2011 ook weinig sprake van Kennedy. Maar hij bezorgde ons wel de titel”, glunderde de kampioenenmaker.