Lommel verloor gisteren met 2-1 in Dessel en ziet Knokke over zich wippen in de stand. Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten, zegt een oud spreekwoord. Een karrenvracht kansen missen, doe je immers niet ongestraft. “Dat mag je wel zeggen”, vloekte Tom Van Imschoot, die heel wat oplapwerk voor de boeg heeft om zijn troepen opnieuw op scherp te krijgen.