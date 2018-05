Celtic Houthalen had zaterdag genoeg aan twee doelpuntjes om zijn tweede Beker van Limburg uit de geschiedenis te pakken in Maasmechelen, in een puike organisatie van derdeprovincialer Leut United. Benneth Vaelen zette de netten bol, Pietro Benetti hield ze aan de andere kant schoon. Tot frustratie van tweedeklasser United Wellen, dat lof oogstte maar efficiëntie miste.