“Compliment geven is net zo fijn als er een krijgen”

HASSELT “Goeiedag mevrouw, ik ben het complimentenmeisje en ik wil u er attent op maken dat uw kapsel heel mooi is.” Als u vrijdag of zaterdag ging shoppen in La Bottega, was de kans groot dat u er op deze manier werd verwelkomd. Speciaal voor Moederdagweekend had de kledingwinkel een ‘complimentenmeisje’ ingehuurd dat klanten een brede smile op het gezicht moest toveren. Al ingeburgerd in Nederland, bij ons nog vrij uniek. “Persoonlijke aandacht voor de klanten zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden”, zegt eigenares Karine Valy.