Meldpunt voor schade door everzwijnen online: maar melding betekent niet meteen recht op schadevergoeding

Hasselt -

Het meldpunt voor schade door everzwijnen is operationeel. Via het e-loket van Natuur en Bos kunnen alle vormen van schade door everzwijnen worden gemeld. Zo hoopt de Vlaamse overheid een duidelijk beeld te krijgen van de plaatsen waar er en welke de omvang van schade door de wilde varkens is. “In eerste instantie focussen we ons op de schade van everzwijnen aan landbouwgewassen en in het verkeer. Maar in principe kunnen alle vormen van schade worden gemeld”, zegt Marie-Laure Vanwanseele van het ANB. Een melding betekent niet dat u recht op een schadevergoeding heeft. “Enkel voor specifieke vormen van wildschade is er een vergoeding mogelijk. Dat kan via een ander e-loket. Een link tussen de twee loketten is er nog niet. Bedoeling is wel dat die er op termijn komt.”