Hasselaar die tien maanden in natuur leefde, brengt gratis boek uit: “Geld mag geen obstakel zijn om dit te lezen”

Hasselt - Tomas De Gregorio (33), de Hasselaar die bij wijze van experiment tien maanden in een primitieve caravan in een wei leefde, heeft een boek klaar. Geen geromantiseerd proza, wel een bundeling van de dagboeken die hij in die periode bijhield. “Dichter bij mijn zijn als mens kan je niet komen”, zegt Tomas, die het boek gratis online ter beschikking stelt. “Want als iemand dit wil lezen, mag geld geen obstakel vormen om dat te kunnen.”

In juli 2016 begon Tomas aan een indrukwekkende uitdaging. Een jaar lang wilde hij leven in de natuur, meer bepaald in een caravan te midden van een Hasseltse paardenwei. Hij inspireerde zich op het negentiende ...