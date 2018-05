Mehmet Üstün nieuwe voorzitter Moslimexecutieve: "Imago van moslims verbeteren is prioriteit"

Heusden-Zolder - Het Executief van de Moslims van België (EMB) heeft zopas Heusdenaar Mehmet Üstün als nieuwe voorzitter aangeduid. Hij volgt Salah Echallaoui op, die als Franstalige vice-voorzitter actief blijft. Zijn Nederlandstalige tegenhanger wordt Genkenaar Bayram Saatci. Üstün wil vooral inzetten op communicatie en transparantie. “De gematigde islam is voor mij en de absolute meerderheid van de moslims de ware islam. Ons imago verbeteren is een van de prioriteiten.”

Mehmet Üstün is in Turkije geboren, maar woont al 38 jaar in België met zijn vrouw en vier kinderen. Hij stond 32 jaar voor de klas als islamleraar en volgde hogere studies theologie. ...