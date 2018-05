ISIS verspreidt video van mogelijke dader dodelijke steekpartij Parijs

Amaq, het persagentschap van terreurorganisatie Islamitische Staat, heeft een video online geplaatst waarop de vermoedelijke dader te zien is van de mesaanval in Parijs.

Op de beelden is een gemaskerde man te zien die trouw zweert aan Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van Islamitische Staat, en ook aan de organisatie zelf. Het zou om Khamzat Azimov gaan, een jonge twintiger uit Tsjetsjenië, zegt Amaq zelf.

Of de gemaskerde man van de video effectief de dader is van de steekpartij in Parijs, is niet zeker. Wel zegt hij in het Arabisch dat “zijn medestrijders in Irak, Syrië en overal ter wereld vastberaden moeten blijven” en ook dat “de overwinning nabij is”.

De steekpartij deed zich voor in hartje Parijs, in de buurt van de opera en dichtbij metrostation Quatre Septembre, in het tweede district. De man begon er lukraak voorbijgangers neer te steken met een mes. Daarbij kwam een 29-jarige voorbijganger om het leven en raakten ook nog vier andere mensen gewond.

Dader eerder verhoord

De dader was al gekend bij de Franse autoriteiten: zijn naam zat in het bestand “S” van de inlichtingendiensten. Dat bestand omvat meer dan 10.000 personen, onder wie geradicaliseerde islamisten en individuen die een band zouden kunnen hebben met terreurbewegingen, maar ook hooligans en leden van uiterst rechtse of linkse groeperingen. Hij werd een jaar geleden al eens door de antiterreurpolitie ondervraagd: hij kende een man die banden had met iemand die naar Syrië was vertrokken.