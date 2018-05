Onwaarschijnlijk: meer dan een halve meter sneeuw in het zuiden van Frankrijk

In het zuiden van Frankrijk kregen ze dit weekend te maken met een uitzonderlijk weerfenomeen. In maar liefst vier departementen van de streek is code oranje afgekondigd, op sommige plaatsen viel er dit weekend al meer dan een halve meter sneeuw. Verschillende wegen zijn dichtgesneeuwd, heel wat bewoners zitten vast.

Het koudefront dat aan de oorzaak ligt van het bizarre weer, zal er ook nog vannacht en morgen voor zorgen dat het sneeuwt. Niet een klein beetje, maar met bakken uit de lucht. Normaal gezien heersen er rond deze periode aangename zomerse temperaturen in die streek. In de departementen Lozère, Cantal, Ardèche en Haute-Loire is code oranje afgeroepen. Wegen raken dichtgesneeuwd, auto’s moeten getakeld worden.