Mannen, doe dit nooit aan op een trouwfeest

Je bent uitgenodigd voor een trouwfeest en hoewel je vriendin al een half jaar op voorhand stresst over haar outfit loop jij er kalmpjes bij. Tot de dag er is: wat doe je aan? Ook voor mannen zijn er immers ongeschreven regels wat wel en niet mag op een trouwfeest. Wij sturen je in de juiste richting.

Een jeansbroek of -vest

Je hoeft niet van kop tot teen in smoking te gaan om er stijlvol uit te zien. Een leuke kostuumbroek zonder vest of een lichte linnen pantalon zijn minstens even chique. Draag nooit maar dan ook nooit jeans naar een trouwfeest: niet als broek en al helemaal niet in de vorm van een vest!

Hemdjes zonder mouwen

Hoewel het bij een zomerse trouw flink heet kan worden, draag je beter geen hemd of polo met korte mouwen. Goed voor op een tennisplein of voor op reis: maar een absolute no go voor een trouwfeest. Draag altijd een hemd - wit of lichtblauw met een leuk patroon is op warme dagen de beste keuze (zeker geen grijs) - en durf af te werken met een stoefertje of bloem in het borstzakje. Te warm? Kies voor een volledig katoenen of linnen hemd: daarin zweet je het minst. Na het diner kun je je mouwen gerust wat oprollen.

Overdreven veel juwelen

Draag geen halskettingen en overdreven grote armbanden naar een trouwfeest. Leuke extraatjes zijn een strikje in plaats van een das, bretels in plaats van een riem of kleurrijke kousen (alles behalve wit) in kostuumschoenen. Ziet er fris, jong en lekker hipster uit.