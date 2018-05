Waarom je moet oppassen met kinderschoenen zonder veters

Schoentjes met plakkers, het is super handig want je kind kan ze zelf aan- en uitdoen. Geen kans ook dat je spruit zich pijn doet door over zijn of haar veters te vallen. Hieronder vind je de mooiste velcro-schoenen, al moet je wel op enkele dingen letten als je ze koopt.

Babyvoetjes

Begint je kindje pas met lopen? Dan zijn schoenen met plakkers niet echt aan te raden. Veters zorgen ervoor dat het schoentje beter aansluit en geven zo extra steun. Kies zeker voor een buigzame rubberen zool zodat ze bij hun eerste stapjes zeker niet wegglijden.

Zelfstandige wandelaars

Is je kind wat ouder? Dan kan je overgaan op een schoen met plakkers. Handig, want je hoeft niet heel de dag meer losse veters te knopen!

Onthoud hierbij wel dat hogere modellen iets meer steun geven. Ga verder voor een flexibele zool en een stevig hielstuk. Het hielstuk is de versteviging aan de achterzijde van de schoen die ervoor zorgt dat de hiel op zijn plaats blijft. Testen of dit stevig genoeg is, doe je door tegen het hielstuk te duwen. Buigt het hielstuk zo goed als volledig mee, dan geeft het onvoldoende steun en zal de schoen snel vervormen. Verder zijn ademende materialen (zoals leer) én een ronde neus zodat hun tenen voldoende ruimte hebben een echte must.