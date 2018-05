Israël reageert op overwinning Netta: “Een geweldig geschenk aan ons land”

De zege van zangeres Netta Barzilia in het Eurovisiesongfestival heeft heel wat losgemaakt in Israël. In de straten van Tel Aviv vierden duizenden mensen tot in de vroege uurtjes de overwinning in Lissabon. Ook de Israëlische politici sprongen meteen op de kar.

“Netta, je bent een echte schat. Je hebt de staat Israël veel eer gebracht. Volgend jaar in Jeruzalem!”, zo tweette premier Benjamin Netanyahu, die Netta ook persoonlijk belde om “de beste ambassadeur van Israël” te feliciteren met de zege. De burgemeester van Jeruzalem, Nir Barkat, leidde uit de overwinning in Lissabon dan weer af dat de internationale boycotbeweging tegen Israël “totaal mislukt” is.

Hoogspanning

Jeruzalem staat dezer dagen onder politieke hoogspanning. Maandag gaat in de stad de nieuwe Amerikaanse ambassade open, het gevolg van een omstreden beslissing van president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. Het zet kwaad bloed bij de Palestijnen, die Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van hun toekomstige staat beschouwen.

“Een geweldig geschenk aan ons land, dat de 70ste verjaardag van de onafhankelijkheid viert, en de 51ste verjaardag van de hereniging van Jeruzalem”, zo begroette minister van Cultuur Miri Regev de vierde Israëlische overwinning op het songfestival met een verwijzing naar de verovering van het oostelijke deel van Jeruzalem tijdens de oorlog van 1967. Volgend jaar wil Regev de wereld “het mooie gelaat van de staat Israël tonen”.

Iran

Ook minister van Defensie Avigdor Lieberman liet zich op sociale media meteen inspireren door Netta. Hij gebruikte passages uit haar liedje “Toy” voor een verbale tirade tegen Iran, dat militair actief is in buurland Syrië. De Syrische president Bashar al-Assad moet “leren uit wat er vandaag is gebeurd” en de Iraanse ajatollah Ali Chamenei zeggen dat hij “niet zijn speelgoed” is. Iran heeft “in Syrië niets te zoeken”, zo voegde hij eraan toe.