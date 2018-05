Winnares Songfestival heeft boodschap voor de jeugd: "Wees blij met jezelf"

De Israëlische Netta heeft het Eurovisiesongfestival 2018 gewonnen met haar liedje ‘Toy’. De gedoodverfde favoriet haalde het met 529 punten voor Cyprus (436 punten) en Oostenrijk (342 punten). Nederland eindigde enigszins teleurstellend op de achttiende plaats met 121 punten. Netta greep de aandacht na haar zege met een boodschap voor de jeugd.

De topfavoriete uit Israël was vooraf al de meest besproken act van dit Eurovisiesongfestival. En dat had allemaal te maken met… kakelgeluiden. Tijdens haar liedje ‘Toy’ kakelt Netta (25) er namelijk op los. Het liedje verwijst naar de Me Too-affaire, de kakelende geluiden stellen een (mannelijke) lafaard voor die vrouwen als een speeltje ziet.

Netta Barzilia wil haar overwinning op het Eurosongfestival aanwenden om jongeren te motiveren zelfbewuster te zijn. "Als de jonge Netta me had kunnen zien in primetime, had de jonge Netta minder ongelukkig geweest", zei de 25-jarige zaterdagnacht in Lissabon. "En daarover gaat het hier op dit podium."

Netta realiseerde zich dat ze iets bijzonder kan verwezenlijken: mensen aanzetten om blij te zijn met zichzelf. "Ik moet geen boodschap overbrengen, ik moet gewoon mezelf zijn. Ik ben blij met mezelf, wat mijn maat ook moge zijn." Het is de vierde overwinning van Israël in de geschiedenis van het festival.

Hieronder vindt u de winnende act van Netta: