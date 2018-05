Meerdere slachtoffers na steekpartij in Parijs, IS eist aanslag op

Een 21-jarige man die gekend was bij de Franse inlichtingendiensten is zaterdagavond in Parijs neergeschoten door de lokale politie nadat hij verschillende mensen had aangevallen met een mes. Vier mensen raakten gewond, waarvan twee met ernstige verwondingen, en één slachtoffer kwam om het leven. Antiterreurspeurders hebben het onderzoek overgenomen: volgens getuigen zou de dader, die doodgeschoten werd door de politie, ‘Allahu akbar’ geroepen hebben. Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag opgeëist.

De steekpartij deed zich voor in het tweede district, in de buurt van de opera en dichtbij metrostation Quatre Septembre. De man begon er lukraak voorbijgangers neer te steken met een mes. Daarbij kwam een 29-jarige voorbijganger om het leven en raakten vier andere mensen gewond.

De dader, een Fransman van Tsjetsjeense afkomst, geboren in 1997, had geen gerechtelijke antecedenten, maar zijn naam stak wel in het bestand “S” van de Franse inlichtingendiensten. Dat bestand omvat meer dan 10.000 personen, onder wie geradicaliseerde islamisten en individuen die een band zouden kunnen hebben met terreurbewegingen, maar ook hooligans en leden van uiterst rechtse of linkse groeperingen.

De 20-jarige man, Khamzat A., stond daarnaast ook vermeld in FSPRT, de databank die door Frankrijk wordt bijgehouden ter preventie van islamistische radicalisering. Zijn registratie in die databank had volgens een bron echter meer te maken met “zijn relaties” dan met “zijn eigen houding, daden en standpunten”. Om diezelfde reden werd de dader een jaar geleden ook eens door de antiterreurpolitie ondervraagd: hij kende een man die banden had met iemand die naar Syrië was vertrokken.

Volgens een bron bij het gerecht werden de vader en de moeder van de dader zondagmorgen in voorlopige hechtenis genomen om te worden ondervraagd.

Terreur

De antiterreurdiensten van het parket van Parijs leiden het onderzoek. Volgens getuigen riep de dader “Allah akbar” vooraleer hij werd neergeschoten door de politie.

“In dit stadium, op basis van getuigenissen over een dader die ‘Allah akbar’ riep toen hij voorbijgangers met een mes aanviel, en vanwege zijn werkwijze, hebben we de antiterreurafdeling van het parket van Parijs ingeschakeld”, zei aanklager François Molins ter plaatse aan de pers. Er loopt een onderzoek naar “moord, en poging tot moord op dragers van het openbaar gezag, in verband met een terroristische onderneming”.

Even later meldde het gespecialiseerde SITE Intelligence Group, dat jihadistische propagande bestudeert, dat terreurmilitie Islamitische Staat (ISIS) de vermoedelijke aanslag heeft opgeëist. De opeising zou gebeurd zijn via ISIS-communicatiekanaal Amaq.

De Franse president Emmanuel Macron betreurde al dat Frankrijk “opnieuw de prijs van bloed” betaalt. Hij zei ook dat Frankrijk “geen duimbreed zou toegeven aan de vijanden van de vrijheid”.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb heeft de aanwezige politieagenten via Twitter al bedankt voor hun “koelbloedigheid en snelle reactie”.

Agression de 5 personnes dans le 2ème arrondissement de Paris par un individu armé d’un couteau: une victime est décédée, deux sont blessées grièvement et deux sont blessées légèrement. L’agresseur est décédé. — Préfecture de police (@prefpolice) May 12, 2018

