Dit zijn de 10 rijkste koninklijke families van Europa... en de onze is erbij

De rijkste monarch van Europa is die van het onooglijke Liechtenstein, en het fortuin van onze eigen koning Filip is peanuts vergeleken met het zijne. Toch behoort ook ons koningshuis tot de tien rijksten van Europa, dat schrijft zakenblad Business Insider.

Dit zijn de tien rijkste monarchen van Europa:

1. Prins Hans Adam II van Liechtenstein

Foto: BELGAIMAGE

Geschat vermogen: 4.2 miljard euro

De rijkste van alle edellieden van Europa is niet toevallig een bankier. Naast zijn dotatie van 225.000 euro per jaar ontvangt hij ook inkomsten uit zijn private bank, LGT Group, en investeringen gemaakt met de Stichting Prins van Liechtenstein.

2. Groothertog Henri van Luxemburg

Foto: BELGAIMAGE

Geschat vermogen: 3.3 miljard euro

De familie van de groothertog krijgt geen salaris, maar wel een jaarlijkse dotatie van om en bij de 300.000 euro elk jaar voor de kosten rond hun functie.

3. Prins Albert II van Monaco

Foto: Photo News

Geschat vermogen: 840 miljoen euro

Prins Albert II is naar verluidt eigenaar van een kwart van het land waar hij over regeert. Hij bezit onder meer het huis van zijn moeder Grace Kelly dat hij in 2016 kocht voor een goede 700.000 euro, een antieke autocollectie en aandelen in het resort Societé des Bains de Mer.

4. Koningin Elisabeth II van Engeland

Foto: Photo News

Geschat vermogen: 500 miljoen euro

De netto waarde van het Britse koningshuis is een som van hun eigendommen, kunst en investeringen. Het leeuwendeel komt van de Crown Estate, waartoe Buckingham Palace en de kroonjuwelen behoren. Die zijn strikt genomen geen eigendom van de koningin, maar van de Britse staat. Wel haar persoonlijk eigendom zijn Balmoral Castle en Sandringham Palace.

5. Koningin Beatrix van Nederland

Foto: BELGAIMAGE

Geschat vermogen: 250 miljoen euro

Ze mag dan wel afgetreden zijn in 2013, maar koningin Beatrix blijft een prominent figuur in de Nederlandse monarchie. Koning Willem-Alexander kreeg voor zijn werk een budget van een goede 40 miljoen euro.

6. Koning Carl Gustav XVI van Zweden

Foto: Photo News

Geschat vermogen: 59 miljoen euro

De Zweedse koning kreeg in 2015 een goede 6 miljoen euro van de staat voor zijn officiële activiteiten, ongeveer evenveel ging naar de paleisadministratie. Ook het Solliden paleis is eigendom van de Zweedse koning.

7. Koningin Margrethe II van Denemarken

Foto: AP

Geschat vermogen: 33 miljoen euro

Meer dan veertig jaar lang al regeert de Deense koningin Margrethe II. Daarvoor krijgt ze van de Deense civiele lijst een jaarlijks bedrag van zo’n 10 miljoen euro. Daarmee moet ze haar officiële activiteiten, haar personeel en haar persoonlijke uitgaven betalen.

8. Koning Harald V van Noorwegen

Foto: REUTERS

Geschat vermogen: 25 miljoen euro

De Noorse monarchie kost de staat zo’n 60 miljoen euro per jaar. In 2017 doneerde de Noorse staat ruwweg 27 miljoen euro aan de het koningshuis en 12 miljoen euro naar de koning en koningin voor persoonlijke uitgaven.

9. Koning Felipe VI van Spanje

Foto: AFP

Geschat vermogen: 17 miljoen euro

In 2015 zou de koning van Spanje zijn inkomen met een vijfde hebben verlaagd, naar zo’n 224.000 euro per jaar. Met acht koninklijke paleizen, vijf koninklijke buitenverblijven en nog eens 10 abdijen en kloosters in zijn bezit, is de Spaanse koning echter allesbehalve een arme luis.

10. Koning Filip van België

Geschat vermogen: 11 miljoen euro

Hoewel ons koningshuis weinig bekendmaakt over zijn waarde, werd in de civiele lijst van 2013 een bedrag van om en bij de 11 miljoen euro genoteerd.