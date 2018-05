Politie heeft opnieuw handen vol met trouwstoeten

De Antwerpse politie heeft vandaag opnieuw de handen vol gehad met een aantal trouwstoeten, waarbij deelnemers met dure wagens het verkeer hinderden. Op het Antwerpse Zuid kwam het bijna tot een handgemeen met een aantal bezoekers van de terrassen, die opmerkingen hadden gemaakt over het gedrag van de feestgangers.

De Antwerpse politie rukte zaterdagmiddag zowat alle beschikbare manschappen uit naar de omgeving van de Haantjeslei, waar deelnemers van een trouwstoet de boel op stelten zetten.

Kort daarop was het prijs in de Belegstraat, en later in de Edward Pécherstraat ter hoogte van café De Nieuwe Linde. Het Snelle Responsteam (SRT) kwam ook ter plaatse om te voorkomen dat terrasbezoekers en deelnemers van de trouwstoet elkaar in de haren vlogen.

“Er was inderdaad een gespannen sfeer”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “De trouwstoet is staande gehouden en overtreders zullen geïdentificeerd worden. We hebben vandaag een aantal keer moeten ingrijpen bij trouwstoeten, waarbij ook klappers en bengaals vuur werd afgestoken. Gevaarlijk en roekeloos gedrag kunnen we niet tolereren.”

Foto: rr

Foto: rr

Foto: rr