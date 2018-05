Michel Libert dient klacht in tegen nieuwe getuige die beweert dat hij De Reus van Bende van Nijvel is

Michel Libert, die onlangs door een nieuwe getuige wordt aangewezen als ‘De Reus’ van de Bende van Nijvel, gaat klacht indienen. “Ik zie hem in de rechtbank”, zegt Libert aan De Morgen.

Volgens de nieuwe getuige in het onderzoek is Michel Libert - de voormalige nummer twee van de extreemrechtse beweging Westland New Post, ‘De Reus’ van de Bende van Nijvel. Dat zegt hij zaterdag in Het Nieuwsblad. De naam Michel Libert circuleert al langer in het dossier. De man werd eind jaren ‘80 al eens gearresteerd in het kader van het onderzoek naar WNP, en in 2014 gebeurde dat nog eens door de huidige onderzoeksrechter in het Bende-dossier, Martine Michel.

De man ontkent dat hij iets te maken heeft met de Bende van Nijvel, en dient nu klacht in tegen de anonieme getuige. Dat zegt hij aan De Morgen. “Ik weet niet wie die man is, ik kan er geen naam of een gezicht op plakken. Ik ga ervan uit dat die persoon door mij of door iemand van de toenmalige WNP-leiding is gerekruteerd en op een van onze oefenkampen terecht is gekomen”, zegt hij. “Het verhaal dat hij daar verder over vertelt, bevat zestig procent waarheid en veertig procent absolute verzinsels. Ik dien klacht in wegens laster en we zien hem in de rechtbank.”

“Het is niet de eerste keer dat zijn naam valt”, zegt advocaat Jef Vermassen. “Daarom denk ik dat we op het juiste spoor zitten. Wij hebben ook informatie gekregen van mensen die in zijn richting wezen en zijn naam duikt als jarenlang op in het dossier. En dan nu die nieuwe getuigenis. Ik ben overtuigd.”

De nieuwe kroongetuige die Libert noemt als Reus van de Bende, is een gewezen militair die samen met hem in de extreemrechtse privémilitie Westland New Post zat. “Die man was zelf lid. Hij gaat dat toch niet uit zijn mouw schudden? Dan brengt hij zichzelf in een niet al te goede positie. Daarom denk ik echt dat het zijn baas kan zijn. En dat Westland New Post ermee te maken heeft, is ook hoogstwaarschijnlijk.”