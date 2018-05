Bite Back voert actie in Brugge tegen dolfinaria

Dierenrechtenorganisatie Bite Back heeft zaterdag in Brugge op de Markt en aan het Boudewijn Seapark actie gevoerd voor het sluiten van dolfinaria wereldwijd. De actiegroep doet dat iedere maand, maar zaterdag was er een extra actie in het kader van de wereldwijde campagne “Empty The Tanks Worldwide”. Een zeventigtal actievoerders nam deel aan het protest.

“Empty The Tanks Worldwide” wordt al voor de zesde keer georganiseerd, gelijktijdig op meer dan 70 locaties in 23 landen. In België nam Bite Back het voortouw om aan te dringen op de onmiddellijke sluiting van dolfinariums, en dan vooral dat van Boudewijn Seapark in Brugge.

“Op de Markt hebben we een grote cirkel gevormd en 23 kruisjes getoond, wat symbool staat voor de 23 dolfijnen die al in Boudewijn Seapark zijn gestorven sinds de opening”. Daarna ging het naar het attractiepark waar ook werd geprotesteerd. “In veel landen is het al verboden, maar België en Nederland hinken achterop”, aldus Benjamin Loison van Bite Back. “Deze week stelde Boudewijn Seapark nog een nieuwe show voor met de nadruk op educatie, maar volgens ons is het perfect mogelijk om ook te sensibiliseren, rond onder meer de plasticsoep in de oceanen, zonder dolfijnen. Er werd 500.000 euro geïnvesteerd in de show, maar die investering kwam er voor het publiek en niet voor de dolfijnen zelf. Dit alles lijkt ons nogal cynisch.”

Bite Back gaat ook verder met de maandelijkse actie, iets wat ze al vier jaar lang onafgebroken doen. “Binnen twee weken staan we hier opnieuw. We geven de bezoekers informatie mee voor ze binnengaan. We krijgen toch vaak te horen dat ze met een andere bril de show volgen. Velen geven ook aan dat ze niet langer zo’n show willen bijwonen, dus de actie werpt wel zijn vruchten af.”