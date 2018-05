Dat er een crisis gaande is in de jeugdzorg, ontkent Peter Adriaenssens (63) niet. Maar dat er in die crisis al te vaak naar Vlaams welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) wordt geschoten, vindt de bekende kinderpsychiater een brug te ver. “Ik heb er moeite mee dat men voor élk probleem naar de minister kijkt. Ik vind dat wij toch wel respect moeten hebben voor het enorme bedrag dat Vlaanderen investeert in jeugdzorg. Een bedrag dat véél groter is dan toen ik begon, dertig jaar geleden. En als ik vergelijk met acht jaar geleden: toen bestónd er zelfs nog geen crisisopvang voor jongeren; dat kunnen mensen zich vandaag niet eens meer voorstellen.” Zelf staat Adriaenssens, die deze week een nieuw boek uitbracht, aan de vooravond van zijn emeritaat. “Nog één jaar en dan stop ik ermee”, aldus de prof.