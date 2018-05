Of je nu je kin iets smaller wil maken of je voorhoofd wil verkleinen, de juiste zonnebril krijgt het zo voor elkaar. Noteren: deze zonnebrillen passen bij jouw gezichtsvorm!

Zoek de tegenhanger van je gezicht

Het klinkt misschien vreemd, maar de juiste zonnebril heeft een totaal andere vorm dan je gezicht. Heb je een rond gezicht en wil je je features iets smaller laten lijken? Kies dan voor een hoekige of vierkante zonnebril. Van nature een hoekig gezicht en op zoek naar een bril dat je gezicht zachter maakt? Een ronde of ovale bril does the trick!

Zorg voor evenwicht

Een zonnebril die jouw gezichtsvorm flatteert? Bewonder jezelf eens goed in de spiegel en bepaal waar het zwaarste punt van je gezicht ligt. Is jouw gezicht bovenaan smaller dan onderaan? Dan kies je best voor een iets groter of zwaarder montuur. Een iets groter voorhoofd en smalle kin? Dan kies je best voor een iets fijnere bril.

Size does matter

De juiste grootte kan écht een verschil maken. Hoe kleiner je gezicht, hoe beter kleine en fijne monturen bij jou passen. Met te grote modellen verdwijnt de helft van je gezicht en dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Omgekeerd telt dit ook. Heb jij een iets groter hoofd? Grote zonnebrillen met zware monturen zijn jouw partner in crime dit seizoen!