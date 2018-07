Zo maak je komaf met stinkende sandalen

Geen betere schoenen dan frisse sandalen tijdens zomerse temperaturen. Last van geurtjes? Met deze tips maak je komaf met stinkende sandalen!

Stop ze in de diepvriezer

Vreemd dat open sandalen gaan stinken? Helemaal niet! Bij gesloten schoenen vangen je sokken zweet op, bij sandalen trekt dit rechtstreeks in de zool. Een vreemde, maar efficiënte tip? Stop je sandalen in een plastic zak en laat ze een nachtje in de diepvriezer zitten. Zo bevries je de bacteriën die geurtjes veroorzaken!

Citrusvruchten tegen geurtjes

De verse schil van een sinaasappel, pompelmoes, citroen of limoen doet wonderen voor stinkende sandalen. Leg een verse schil een nachtje in je sandalen en laat de natuurlijke oliën zijn werk doen. Goodbye geurtjes!

Strooi zuiveringszout

Last van hardnekkige geurtjes? Strooi een flinke dosis zuiveringszout in je sandalen en laat het poeder een nachtje de geur absorberen. Tip: door zinkoxide te mengen met zuiveringszout krijg je een poeder dat niet alleen geurtjes bestrijdt, maar ook schimmelwerend werkt.

Snel fris? Water en azijn!

Je sandalen snel fris laten ruiken? Sproei een mengsel van water en gedistilleerde witte azijn op je schoenen. Vooral de randen van de zool houden vocht vast, dus vergeet dit plekje zeker niet. Half uur aan de lucht laten drogen…Klaar!

Stop wasverzachterdoekjes in je sandalen

Wasverzachterdoekjes zijn onmisbaar in elk huishouden, maar wist je dat ze ook komaf maken met stinkende sandalen? Rol een of twee doekjes tot een bal en stop ze in je schoenen. De verfrissende geur van de doekjes trekt in je schoenzolen en het overtollige vocht (zweet dus) wordt geabsorbeerd. Hallo frisse sandalen!