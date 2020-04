Deze Japanse manier van ontstressen brengt de rust terug

Lukt het door het nieuws van de afgelopen weken niet meer om tot rust te komen, dan kun je de Japanse ontspanningsmethode shinrin-yoku een kans geven. De term betekent zoveel als forest bathing (bosbaden) en ontspant op een diep niveau. De Nederlandse Annette Lavrijsen, voormalig hoofdredactrice van lifestyleblad Women’s Health, schreef er een boek over. Daarin legt ze uit wat het verschil is met een standaard boswandeling en geeft ze tips om de kunst zelf onder de knie te krijgen.

Een wandeling in het bos an sich werkt al ontspannend, maar shinrin-yoku gaat nog een stap verder - en vooral een stap trager. “De Japanse term betekent letterlijk ‘baden in de atmosfeer van ...