Vanaf deze week in En Route: Dwars door Zuid-Afrika!

Bij Evenaar starten we dit weekend met een gloednieuwe reeks in En Route!

Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, maar ook in de volkeren die er wonen. Op de agenda? Pretoria, Nelspruit, Blyderiviercanyon, Krüger National Park, ... en zelfs Mozambique! 5 weken lang krijg je alles puur en onversneden te zien. Kijken!

Deze reis kwam tot stand in samenwerking met Live To Travel.

En Route! Elke zaterdag om 21u10 bij Evenaar

